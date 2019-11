Brescia, Fabio Grosso caccia Balotelli dall’allenamento: tensione altissima in casa Brescia

L’allenatore del Brescia ha mandato il proprio attaccante negli spogliatoi prima della fine dell’allenamento pomeridiano

Scintille e tensione altissima durante l’allenamento pomeridiano del Brescia, Fabio Grosso infatti ha letteralmente cacciato Mario Balotelli, invitandolo energicamente a raggiungere anzitempo gli spogliatoi.

Non si conoscono i motivi del gesto compiuto dall’allenatore romano, il quale non ha avuto remore nell’allontanare dal terreno di gioco il proprio attaccante, il quale si è diretto subito negli spogliatoi senza proferire parola. Secondo quanto riferisce il Giornale di Brescia, l’ex Marsiglia non ha atteso la fine dell’allenamento, sgommando via verso casa prima che i compagni finissero la sgambata pomeridiana. L’ufficio stampa del Brescia ha spiegato quanto accaduto: “Balotelli è stato sostituito da Grosso durante le prove tattiche della partitella e ha raggiunto anzitempo gli spogliatoi“.

