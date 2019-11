Brescia – La battuta di Cellino su Balotelli fa ancora discutere: il commento di Raffaella Fico

Raffaella Fico contro Cellino: le parole dell’ex compagna di Balotelli sulle dichiarazioni del Presidente del Brescia

Nonostante il chiarimento e il ritorno in allenamento di Mario Balotelli oggi a Brescia, le parole sull’attaccante italiano di Cellino fanno ancora discutere. A commentarle, oggi, è stata Raffaella Fico, ex compagna di Balotelli e madre della figlia Pia: “ove mai fosse stata una battuta, come ho sentito dire, sarebbe stata infelice e incresciosa. Se la poteva risparmiare, è stata davvero un’uscita infelice, su questi argomenti non vanno fatte battute”, ha dichiarato ad “Un giorno da Pecora”, su Rai Radio1.

Sulla possibilità che Balotelli lasci il Brescia, la Fico ha aggiunto: “non lo so. Speriamo che rimanga in Italia, ma sono cose professionali di Mario di cui io non so nulla”.

