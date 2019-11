Brescia – Balotelli rompe il silenzio sui social: “per il momento li lascio parlare”

Balotelli recupera: l’attaccante del Brescia rompe il silenzio dopo l’allontantamento dall’allenamento e la non convocazione per la Roma

Balotelli non sarà in campo oggi nella trasferta contro la Roma: l’attaccante del Brescia, allontanato dall’allenamento di qualche giorno fa da Fabio Grosso, è stato escluso dalla lista dei convocati. Questa mattina, a poche ore dalla partita tra Roma e Brescia, Balotelli ha rotto il silenzio sui social: “recupero… ritorno presto, per il momento li lascio parlare“, ha scritto sui social mentre si trovava sul lettino dei massaggi.

