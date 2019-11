Brescia – Balotelli a colloquio con Cellino: in arrivo una sanzione disciplinare?

Balotelli da Cellino: l’attaccante del Brescia non si allena, in vista una sanzione disciplinare

Clima teso in casa Brescia: Mario Balotelli dopo essere stato allontanato ieri da Fabio Grosso durante l’allenamento, è stato oggi a colloquio col presidente Cellino. Un faccia a faccia durato circa dieci minuti, durante il quale SuperMario ha ascoltato senza replicare tutto ciò che il presidente aveva da dirgli. Balotelli, dopo il colloquio, non si è unito al gruppo nell’allenamento odierno: questo fa dunque pensare ad una sanzione disciplinare con la non convocazione per la sfida contro la Roma.

