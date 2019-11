Brescia, Grosso reintegra Balotelli: Super Mario convocato per la sfida con l’Atalanta

Dopo la mancata convocazione per il match contro la Roma, Balotelli tornerà a disposizione per il match con l’Atalanta

La bufera sembra passata, Mario Balotelli torna a disposizione di Fabio Grosso per Brescia-Atalanta. Messa alle spalle la mancata convocazione della settimana scorsa, l’attaccante italiano figura nella lista diramata questa mattina in vista dell’anticipo di domani.

Una scelta anticipata indirettamente in conferenza stampa, nel corso della quale l’allenatore romano si è soffermato sulle condizioni di Super Mario: “con lui ho un rapporto schietto e sincero, ha delle qualità importanti. Ho a disposizione un gruppo sanissimo, ad ogni allenamento mettono in campo tutto. Abbiamo tante situazioni non facili, tanti di loro hanno la possibilità di restarci. Donnarumma? Lui ha sempre qualche acciacco, non ha recuperato bene da Roma e ha saltato qualche giorno di allenamento ma sarà a a disposizione anche lui. L’Atalanta la conosciamo benissimo, sappiamo bene a cosa andiamo incontro, c’è grande attesa. Non vogliamo caricarla troppo, ma è una valenza importante perché ci servono punti, vogliamo guadagnare punti per muovere la classifica“.

