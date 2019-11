Boxe – Night of Kick and Punch 10, scelta la rivale di Cristina Caruso: la campionessa del mondo sfida Detelina Nedelcheva

Sarà Detelina Nedelcheva a sfidare la campionessa del mondo Cristina Caruso alla Night of Kick and Punch 10

Sarà la bulgara Detelina Nedelcheva a sfidare Cristina Caruso sabato 14 dicembre al centro sportivo Vismara a Milano nel corso della “Night of Kick and Punch 10” organizzata da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style, azienda torinese specializzata nella produzione di guantoni, protezioni, attrezzatura ed abbigliamento per i praticanti di sport da ring. Il combattimento di kickboxing sarà con le regole dello stile K-1 (che prevede calci, pugni e ginocchiate) sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Cristina Caruso è in possesso di tre titoli della WAKO-PRO, una delle principali federazioni internazionali di kickboxing: è campionessa del mondo dei pesi medi (da 62 a 65 kg) nello stile K-1, campionessa d’Europa dei pesi medi nello stile full contact (calci e pugni al di sopra della cintola) e campionessa del mondo dei pesi mediomassimi (dai 65 ai 68 kg) nello stile full contact. Il 14 dicembre non sarà in palio alcun titolo.

“Questo combattimento serve a Cristina per riprendere confidenza con il ring – spiega Angelo Valente – dato che quest’anno ha combattuto una sola volta superando ai punti Ilda Lelo al teatro Principe di Milano lo scorso 6 aprile. Sto lavorando per far avere a Cristina una grande opportunità, ma prima deve raggiungere il top della forma e questo è possibile solo combattendo spesso contro avversarie di valore. Detelina Nedelcheva ha meno esperienza di Cristina, ma è più giovane (ha 21 anni, mentre Cristina ne ha 33) ed è motivata a fare strada nel mondo della kickboxing. Questo la rende un’avversaria da non sottovalutare. Cristina dovrà dare il meglio per batterla. Sono sicuro che il pubblico del Vismara si divertirà.”

Nella kickboxing pro, Cristina Caruso ha sostenuto 14 incontri: 11 vinti e 3 persi. Il record di Detelina Nedelcheva comprende 5 vittorie e 1 sconfitta. Sarà una sfida tra una campionessa affermata ed una agonista che vuole farsi conoscere battendo una fuoriclasse apprezzata in tutta Europa. Per Detelina la kickboxing ha la priorità su tutto il resto, come spiega lei stessa: “Sono nata a Varna, in Bulgaria, nel 1998, e pratico la kickboxing da quattro anni. Non ho praticato altri sport da ring perché la kickboxing è la mia passione e dedico ad essa tutto il mio tempo. Non ho un lavoro dal lunedì al venerdì proprio perché sono concentrata sulla mia carriera nella kickboxing. Abito a Sofia, la capitale della Bulgaria, ma non ho problemi a spostarmi per combattere all’estero. Ci vediamo a Milano, il 14 dicembre.”

La decima edizione della Night of Kick and Punch, sabato 14 dicembre, inizierà alle 17.00, ma gli incontri più importanti avranno inizio alle 20.00. Nel clou della serata, il goriziano Luca Grusovin sfiderà il franco-laotiano Dimitri Silalack per il vacante titolo mondiale dei pesi leggeri (60 kg) versione IKL (International Kickboxing League) sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna con le regole dello stile K-1. Anche gli altri

combattimenti di kickboxing saranno disputati con le regole dello stile K-1, ma sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Nei prossimi giorni, saranno annunciati i nomi degli atleti. Sono agonisti di primo piano della kickboxing italiana, come sempre negli eventi organizzati da Angelo Valente che prima di diventare organizzatore è stato campione del mondo e poi allenatore di atleti di alto livello. Valente conosce la kickboxing in tutti i suoi aspetti e per questo riesce sempre ad allestire un cartellone in grado di soddisfare l’esigente pubblico milanese che, ogni anno, torna alla Night of Kick and Punch.

Il centro sportivo Vismara si trova in Via dei Missaglia 117 (linea verde della metropolitana, fermata Abbiategrasso) ed ha una capienza di 1.500 posti. I biglietti costano 35 euro per il bordo ring e 25 euro per la tribuna. Si prevede il tutto esaurito. Sulle pagine Facebook della Kick and Punch trovate tutte le informazioni su dove acquistarli oppure chiamate il numero 391-4124452.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 5.0/5. From 1 vote. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE