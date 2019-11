Boxe – Night of Kick and Punch 10, Luca Grusovin ha le idee chiare: “voglio diventare pugile professionista”

Night of Kick and Punch 10, Luca Grusovin vuole il mondiale

Sabato 14 dicembre, al centro sportivo Vismara di Milano, avrà luogo “The Night of Kick and Punch 10” galà di kickboxing organizzato da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style, azienda torinese specializzata nella produzione di guantoni, protezioni, attrezzatura ed abbigliamento per i praticanti di sport da ring. Nel clou, della serata, il 24enne goriziano Luca Grusovin sfiderà il 28enne franco-laotiano Dimitri Silalack sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna per il vacante titolo mondiale dei pesi leggeri (60 kg) versione IKL (International Kickboxing League) con le regole dello stile K-1 che consente di colpire l’avversario con calci, pugni e ginocchiate. Il 6 ottobre 2018, in Belgio, Dimitri Silalack ha conquistato il titolo di campione d’Europa ISKA (International Sport Kickboxing Association) battendo il belga Salvatore Scaletta. Per Luca Grusovin la sfida del 14 dicembre è una grande opportunità e lui non ha alcuna intenzione di lasciarsela sfuggire.

Luca, come ti stai allenando per questo match?

“Mi alleno due volte al giorno, un’ora mezza la mattina ed un’ora e mezza la sera, dal lunedì al venerdì.. La mattina mi dedico alla preparazione atletica, la sera alla kickboxing. Mi alleno alla palestra Kick and Punch di Pieve Emanuele, alle porte di Milano, con il maestro Angelo Valente. Sul ring scambio pugni e calci con gli altri agonisti che si allenano alla Kick and Punch come l’ex campione del mondo dei pesi piuma WAKO-PRO Luca Cecchetti. Il sabato mi alleno una sola volta, nella kickboxing. Lavoro anche come personal trainer e quindi passo la mia giornata in palestra.”

Hai visto combattere Dimitri Silalack?

“Si, ho visto i suoi incontri su You Tube. E’ mancino e questo mi ha indotto a cambiare qualcosa nel mio allenamento. E’ molto bravo tecnicamente e tiene un ritmo alto. Sarà un avversario duro, ma ho fiducia nelle mie capacità. Il mio punto di forza sono le combinazioni di pugno. Ho gareggiato agonisticamente nel pugilato olimpico per tanti anni vincendo per tre volte la medaglia di bronzo agli assoluti nella categoria elite. Ho disputato più di 70 incontri di pugilato e 24 di kickboxing nello stile K-1. Uno dei miei obiettivi è diventare un pugile professionista. Spero di debuttare presto, sto valutando alcune opportunità.”

Chi sono i tuoi punti di riferimento nel pugilato e nella kickboxing?

“Nel pugilato, il messicano Juan Manuel Marquez, il portoricano Miguel Angel Cotto e lo statunitense Floyd Mayweather. I primi due avevano il pugno pesante, cercavano sempre la battaglia a viso aperto e di mettere

knock out l’avversario. Invece, Floyd Mayweather era un maestro della difesa e raramente si faceva colpire. Nella kickboxing, Ramon Dekkers. L’olandese è stato il primo occidentale a battere i campioni di thai boxe in Thailandia, nei loro stadi e di fronte al loro pubblico. Tra i campioni di kickboxing attuali mi piace l’inglese Liam Harrison che combatte anche nella thai boxe.”

Di recente hai perso un incontro di kickboxing in Francia. Cosa è andato storto?

“Il mio avversario si rifiutava di scambiare pugni e calci. Girava al largo dai miei pugni. Per dar vita ad un bel match bisogna essere in due. Lui non ha fatto la sua parte e non mi ha permesso di fare la mia.”

Anche gli altri combattimenti di kickboxing saranno disputati con le regole dello stile K-1, ma sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Questo tipo di formula spinge i combattenti ad attaccare subito ed a tenere un ritmo altissimo fino all’ultimo suono del gong. Per questo motivo, spesso gli incontri finiscono per ko. Insomma, per gli amanti dell’azione lo spettacolo è garantito. “The Night of Kick and Punch 10” è patrocinato dalla FIKBMS, l’unica federazione italiana di kickboxing riconosciuta dal CONI, e dalla Lega Pro Italia.

“The Night of Kick and Punch 10” inizierà alle 17.00, ma gli incontri più importanti avranno inizio alle 20.00 I biglietti costano 35 euro per il bordo ring e 25 euro per la tribuna. Si prevede il tutto esaurito. Sulle pagine Facebook della Kick and Punch trovate tutte le informazioni su dove acquistarli oppure chiamate il numero 391-4124452.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE