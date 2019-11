Boxe – I dettagli di una collaborazione super per uno show da urlo a Barcellona

Matchroom Boxing Spain, Opi Since 82 e DAZN lanciano uno show a Barcellona il 12 dicembre

Matchroom Boxing, Opi Since 82 e DAZN sono lieti di annunciare i dettagli della loro nuova collaborazione in Spagna costruita sull’enorme successo del lancio di Matchroom Boxing Italy nel novembre 2018.

Matchroom Boxing continua la sua espansione a livello globale entrando in un nuovo territorio ed iniziando con il primo evento di Matchroom Boxing Spain al Palau Olimpic Vall D’Hebron a Barcellona giovedì 12 dicembre.

Nel clou della serata, che sarà piena d’azione, il beniamino locale Sandor Martin (35-2 con 13 KO) farà la prima difesa del titolo europeo dei pesi superleggeri contro l’ex campione Joe Hughes (17-4-1 con 7 KO) e il campione d’Europa dei pesi welter David Avanesyan (25-3-1 con 13 KO) affronterà lo spagnolo Jose Del Rio (29-8-1).

Martin ha conquistato il vacante titolo europeo costringendo alla resa al nono round l’italiano Andrea Scarpa al Pabellon Francisco Calvo lo scorso luglio. “Arrassandor” viene da 6 vittorie consecutive, la sua ultima sconfitta risale al 2017 contro Anthony Yigit.

Hughes rivuole il titolo europeo che ha perso contro Robbie Davies Jr. al termine di una battaglia molto dura lo scorso marzo. Pure il 29enne di Malmesbury ha vinto il titolo europeo contro Scarpa, dominandolo a Firenze lo scorso anno.

Il russo Avanesyan è in splendida forma dopo essere diventato <l’uomo> nella scena europea dei pesi welter. Ha conquistato il titolo battendo lo spagnolo di Bilbao Kerman Lejarraga a casa di quest’ultimo lo scorso marzo e poi lo ha demolito nel primo round nella rivincita svoltasi lo scorso settembre e vuole combattere per il titolo mondiale se batterà anche Del Rio.

In una riunione piena di talenti spagnoli, il madrileno Jonathan “Maravilla” Alonso (18-1 con 7 KO) incontrerà il venezuelano di stanza a Milano Samuel Gonzalez (22-5 con 13 KO) sulla distanza delle 10 riprese e Samuel “La esencia” Molina (Malaga, 13-0 con 5 KO) difenderà il titolo spagnolo dei pesi leggeri contro Ivan Thomas (Barcellona, 9-1-1 con 3 KO).

Eddie Hearn ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare il lancio di Matchroom Boxing Spain, inizieremo con un grande show a Barcellona il 12 dicembre. Ho guardato con interesse la crescita del pugilato in Spagna e penso che sia il momento perfetto per entrare in quel mercato e proseguire la nostra espansione a livello globale. Il nostro obiettivo è dare al pubblico spagnolo un grande spettacolo a dicembre e dargliene molti altri nel 2020 e negli anni a seguire.”

Christian Cherchi della Opi Since 82 ha detto: “Siamo emozionati di promuovere il nostro primo evento nella bellissima Barcellona insieme a Matchroom Boxing e DAZN. La Spagna ha una grande tradizione pugilistica e molti tifosi competenti e appassionati. La serata proporrà tre combattimenti con un titolo in palio: il campionato europeo dei pesi superleggeri tra l’eroe locale Sandor Martin e Joe Hughes, il titolo europeo dei pesi welter tra David Avanesyan e lo spagnolo Jose Del Rio e gli incontri del madrileno Jonathan Alonso e di Samuel Molina (Malaga) che difenderà il titolo nazionale dei pesi leggeri. Nella manifestazione combatterà anche il talento italiano Mirko Natalizi al suo ottavo incontro professionistico.”

I biglietti saranno disponibili preso sul sito nappet.es. Per ulteriori informazioni chiamare il +34-631957952.

