Bosnia-Italia, il ct Mancini ha le idee chiare: “siamo già qualificati, ma non ha senso fermarci adesso”

Il commissario tecnico è intervenuto al programma ‘Prodigi’ di Flavio Insinna, parlando del match con la Bosnia e del suo viaggio in Giordania

“La sfida contro la Bosnia? Siamo già’ qualificati, ma visto che le cose stanno andando bene non ha senso fermarsi“. Roberto Mancini non ha nessuna intenzione di interrompere la striscia di dieci vittorie consecutive ottenuta con l’Italia e, nel match di venerdì con Dzeko e compagni, proverà a conquistare l’ennesimo successo in queste qualificazioni ad Euro 2020.

Intervenuto a Prodigi, programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1, il ct azzurro ha raccontato il viaggio compiuto in Giordania in collaborazione con l’Unicef: “è stata un’esperienza magnifica, credo che ovunque i bambini abbiano diritto di crescere tranquillamente. Dipende tutto da noi e non possiamo lasciare andare avanti il mondo così. Con l’Unicef possiamo aiutare milioni di bambini che soffrono e non sanno neanche il motivo“.

