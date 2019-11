Bologna sogna Zlatan Ibrahimovic, il ds Bigon: “ne ha parlato lui, deve scegliere. Se arriva saremmo ben felici”

Il Bologna sogna l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic a gennaio: il ds Riccardo Bigon spiega che la decisione è unicamente in mano allo svedese

Nel corso di una recente intervista, Zlatan Ibrahimovic ha aperto ad un ritorno in Italia indicando Bologna come una delle possibili destinazioni. Il motivo è quel Sinisa Mihajlovic verso il quale ‘Ibracadabra’ nutre una profonda stima come uomo e allenatore. La notizia ha ovviamente fatto impazzire i tifosi felsinei, nonostante sia solo un rumor di mercato ad oggi. Intervistato ai microfoni di Sky Sport prima della partita fra Sassuolo e Bologna, il direttore sportivo rossoblu Riccardo Bigon si è espresso così sulla possibilità di avere Ibrahimovic in squadra: “l‘apertura l’ha data lui in un’intervista che ha concesso a un giornale. Credo che se dovesse fare questa scelta decidendo di venire a dare una mano alla squadra e al mister saremmo ben felici. La scelta è comunque sua, la farà quando riterrà più opportuno“.

