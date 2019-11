Bologna, la trattativa Ibrahimovic entra nel vivo: le parole di Bigon fanno sognare i tifosi rossoblù

Il direttore sportivo del Bologna è tornato a parlare di Ibrahimovic, sottolineando come il suo arrivo in Italia dipenda solo da lui

In casa Bologna, la suggestione Ibrahimovic comincia a trasformarsi piano piano in qualcosa di più concreto. Lo svedese continua ad avere un filo diretto con Sinisa Mihajlovic il quale, nonostante la malattia da affrontare, sta provando a convincere il gigante di Malmoe a trasferirsi in Emilia.

Sulla questione si è soffermato oggi Riccardo Bigon, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport: “Ibrahimovic? Il rapporto fra lui e Sinisa è diretto, si sono sentiti in questi mesi per questa brutta parentesi che il mister sta combattendo e si sono scambiati anche delle opinioni sul futuro di Ibrahimovic ma lo può decidere solo lui, la palla è in mano sua. Dovrà decidere nei prossimi mesi cosa fare, noi non possiamo che essere affascinati dall’idea. Aspettiamo che prenda le sue decisioni, se la cosa comprenderà la possibilità di venire in Italia, sarebbe importante“.

