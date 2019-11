Bologna, tutta la commozione di Mihajlovic: “ho pianto per quattro mesi, mi sono rotto le palle di piangere”

L’allenatore del Bologna ha parlato in conferenza stampa per la prima volta dopo l’annuncio della sua malattia

Quattro mesi e mezzo dopo l’ultima volta, Sinisa Mihajlovic torna davanti alla stampa per parlare della propria malattia. L’allenatore del Bologna si presenta in conferenza stampa con il solito coraggio e la solita determinazione, mostrando con fierezza i segni di questo difficile percorso.

Una conferenza toccante, piena di ringraziamenti e condita da una bella sorpresa, ovvero la presenza dei suoi giocatori insieme ai giornalisti: “ringrazio tutti, volevate essere di più ma vi ringrazio per aver rispettato le mie condizioni. Un’altra prova di solidarietà in questi ultimi quattro mesi. L’ultima volta avevo parlato il 13 luglio annunciando la malattia. Ora voglio spiegarvi il mio stato di salute. Volevo ringraziare tutti i medici per avermi supportato, nessuno meglio di loro sa quanto sia difficile affrontare la malattia. Voglio ringraziare tutti di cuore. Senza il loro aiuto non avrei mai fatto questo percorso, che secondo me sta andando molto bene. Persone importanti incontrate in questi quattro mesi e mezzo, senza di loro non avrei mai fatto ciò che ho fatto. Mi hanno dato tanto affetto, mi hanno fatto sentire molto calore. Volevo fossero tutti qua, ma non son potuti venire. Ho pianto per quattro mesi, adesso mi sono rotto le palle di piangere“.

