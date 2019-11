Bologna – Mihajlovic fa il punto sul percorso delle sue cure: venerdì una conferenza stampa con i medici

Mihajlovic in conferenza stampa venerdì mattina insieme ai medici dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna

Sinisa Mihajlovic prosegue il suo percorso di cure contro la leucemia. Domenica il tecnico del Bologna, come preannunciato, non si è seduto in panchina al Dall’Ara per la sfida contro il Parma per rimanere a casa con i suoi cari dopo la conclusione del terzo ciclo di cure ed il trapianto di midollo.

Adesso Mihajlovic vuole aggiornare tutti gli appassionati di calcio, i tifosi del Bologna ed i suoi fan sulle sue condizioni: per questo motivo venerdì alle 11.00 terrà una conferenza stampa insieme ai medici del Policlinico Sant’Orsola durante la quale probabilmente si parlerà anche degli step futuri della terapia.

