Biathlon – Mass start di Sjusjoen: Wierer trionfa davanti a Herrmann e Roiseland

Wierer risponde a Vittozzi e vince la mass start di Sjusjoen davanti a Herrmann e Røiseland

Dopo il successo di Lisa Vittozzi nella sprint di sabato, arriva lo squillo di Dorothea Wierer nella mass start femminile che ha concluso la due giorni della SesongStart di Sjusjoen, in Norvegia, alla quale hanno preso numerose protagoniste del circuito maggiore. In una giornata decisamente migliore rispetto alla gara precedente, la detentrice della Coppa del mondo ha impostato una gara perfetta a poligono di tiro, concluso con uno 0 nelle quattro serie, seguita dalla tedesca Denise Herrmann, giocatasi la vittoria con un errore nella quarta serie e giunta al traguardo con un ritardo di 5″, terzo posto per la norvegese Marte Olsbu Røiseland a 8″2 con un errore, arrivato nella terza serie. Fuori dal podio Franziska Preuss e Tiril Eckhoff. La terza serie è stata fatale anche a Lisa Vittozzi: la sappadina, perfetta sino a quel punto, ha commesso tre errori che l’hanno retrocessa al dodicesimo posto. Più attardate Federica Sanfilippo e Nicole Gontier, arrivate rispettivamente trentanovesima (con 6 errori) e cinquantesima (con sette errori).

Ordine d’arrivo mass start femminile Sjusjoen (Nor):

Dorothea Wierer (ITA) 35’49.4 (0+0+0+0) Denise Herrmann (GER) +5.3 (0+0+0+1) Marte Olbu Røiseland (NOR) +8.2 (0+0+1+0) Franziska Preuss (GER) +21.5 (0+0+0+1) Tiril Eckhoff (NOR) +32.7 (1+0+1+0) Marketa Davidova (CZE) +42.0 (0+1+0+0) Valentina Semerenko (UKR) +47.9 (0+0+0+0) Darya Blaschko (UKR) +59.8 (0+0+0+0) Karoline Horchler (GER) +1’07.1 (0+0+0+1) Anais Bescond (FRA) +1’12.4 (0+0+1+1) Lisa Vittozzi +1’20.4 (0+0+3+0) Federica Sanfilippo +4’21.0 (1+1+2+2) Nicole Gontier +5’38.1 (2+1+1+3)

