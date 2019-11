Stende Thiem ed entra nella storia, Berrettini è il primo italiano a vincere un match alle ATP Finals

Nonostante la certezza dell’eliminazione, Berrettini si toglie lo sfizio di battere Thiem diventando così il primo italiano a vincere un match alle ATP Finals

Matteo Berrettini entra nella storia del tennis italiano, l’azzurro infatti stende Dominic Thiem nel terzo e ultimo match del Gruppo Borg e diventa il primo azzurro a vincere una partita alle ATP Finals.

Un successo voluto e meritato per il numero 8 del mondo, che non lascia scampo al proprio avversario, superandolo con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-3 in un’ora e 16 minuti. L’austriaco stacca comunque il pass per la semifinale vincendo il proprio raggruppamento, ma Berrettini si toglie comunque la soddisfazione di portare a casa una vittoria e un record storico, bagnando come meglio non potrebbe questa sua prima partecipazione alle ATP Finals. Stasera scendono in campo Novak Djokovic e Roger Federer, i due si sfideranno in un match decisivo per decidere il secondo semifinalista del girone.

