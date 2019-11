Berrettini alle ATP Finals grazie a Shapovalov, Denis adesso vuole una ricompensa: la richiesta del canadese

Shapovalov esilarante dopo il favore concesso a Matteo Berrettini: le parole del tennista canadese fanno sorridere il tennista italiano

L’Italia è in festa grazie al fantastico traguardo raggiunto da Matteo Berrettini: al termine di una stagione strepitosa, il tennista italiano, che da lunedì sarà numero 8 del ranking mondiale, è riuscito a staccare il pass per le ATP Finals. Dopo l’eliminazione amara dal torneo ATP di Parigi-Bercy, per volare a Londra Berrettini ha dovuto sperare nella sconfita di Monfils ieri ai quarti di finale del torneo parigino.

Sconfitta che è presto arrivata, grazie alla vittoria di Shapovalov, che tutta l’Italia adesso ringrazia. Il tennista canadese, che ha rinunciato alle Next Gen Finals di Milano, ha scherzato così dopoil favore concesso a Berrettini: “adesso mi aspetto che mi mandi qualche bottiglia di buon vino, o almeno un regalo. Sono contento per lui, se l’è meritato“.

