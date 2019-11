Berrettini alle ATP Finals: il commento di gioia del giovane tennista azzurro [FOTO]

Berrettini euforico per il pass per le ATP Finals: la reazione social del tennista italiano

Matteo Berrettini ha raggiunto un incredibile traguardo: grazie al ko di Monfils al torneo ATP di Parigi-Bercy per mano di Shapovalov il tennista italiano si è assicurato un posto, l’ultimo disponibile, alle ATP Finals di Londra. Berrettini è il terzo azzurro della storia a giocare alle Finals, regalando agli italiani una gioia incredibile. Gioia che anche Matteo stesso sta provando e che ha voluto condividere sui social: “non smettere mai di sognare! #Grato“, ha scritto in una Storia Instagram.

