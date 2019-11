Belgio, Boayata scende in campo con la maglia di Batshuayi: l’arbitro non si accorge di nulla!

Durante la sfida tra Belgio e Russia, Boyata è sceso in campo nel secondo tempo con la maglia di Batshuayi senza che l’arbitro si accorgesse di nulla

Episodio alquanto singolare accaduto nel corso della gara di qualificazione ai prossimi Europei fra Russia e Belgio. Il difensore degli ospiti, Dedryk Boyata, è sceso in campo, nel secondo tempo, con la maglia di Batshuayi senza rendersene conto. L’episodio è risultato evidente da alcune inquadrature sui numeri di maglia e pantaloncini, ovviamente differenti. L’arbitro non si è accorto di nulla: vista la presenza di due Hazard in campo (entrambi in gol), avrà pensato ad un altro caso di parentela!

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE