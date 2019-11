Basket – Il cammino verso Tokyo 2020: scelte le 4 sedi dei tornei preolimpici

La FIBA ha annunciato le 4 città che ospiteranno i tornei preolimpici in vista di Tokyo 2020: il 27 novembre verranno stabiliti i gironi

La FIBA ha annunciato ufficialmente le 4 città che ospiteranno i tornei preolimpici dal 23 al 28 giugno prossimi, in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le 4 sedi saranno Victoria (Canada), Spalato (Croazia), Kaunas (Lituania) e Belgrado (Serbia). Il prossimi 27 novembre verranno sorteggiate le squadre nei rispettivi gironi. Le formazioni al via sono 24 e saranno suddivise in 4 gironi da 6 squadre.

Di seguito le squadre presenti:

Africa: Angola, Senegal,Tunisia

Americhe: Brasile, Canada, Repubblica Dominicana, Messico, Perù, Urugualy, Venezuela

Asia: Cina, Corea del Sud, Nuova Zelanda

Europa: Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Russia, Slovacchia, Serbia, Turchia

Già qualificate a Tokyo 2020: Argentina, Australia, Spagna, Francia, Iran, Giappone, Nigeria, USA.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE