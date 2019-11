Basket – Reggio Emilia trionfa nell’anticipo della 10ª giornata: Varese ko

La Grissin Bon Reggio Emilia si aggiudica l’anticipo del sabato sera contro Varese

E’ iniziata questa sera la 10ª giornata del campionato italiano di Serie A di basket: in campo si sono sfidate la Grissin Bon Reggio Emilia e l’Openjobmetis Varese. I padroni di casa hanno iniziato col piede giusto il match, per poi però cedere al gioco dei rivali nel secondo quarto. Al rientro in campo dalla pausa lunga, però, i reggiani hanno reagito portandosi a casa la vittoria per 81-74.

