Basket – L’Olimpia Milano pronta a cambiare casa: Armani pensa ad un importante investimento

L’Olimpia Milano si prepara ad avere una casa tutta sua? Il Palasharp potrebbe accogliere il club milanese

L’Olimpia Milano con l’arrivo di coach Ettore Messina sta vivendo una stagione finora positiva, con ottimi risultati soprattutto in Eurolega. Giorgio Armani, dunque, può ritenersi soddisfatto del suo team, talmente tanto forse da volergli donare una casa tutta sua.

Secondo Giovanni Malagò, infatti, il Presidente dell’Olimpia Milano starebbe pensando di far diventare il Palasharp la nuova dimora del club milanese. “Non mi sembra corretto che io parli per Armani. Però sicuramente Armani sta facendo investimenti, e anche i risultati della squadra quest’anno lo dimostrano, in modo particolare in Eurolega, e vista la sua passione per questo sport sta facendo riflessioni anche sulla parte infrastrutturale. Credo che non possa esistere una grande società che non abbia una casa, che può essere una casa per gli allenamenti o per le gare. Questo vale in generale per gli sport professionistici, calcio e pallacanestro più di tutti”, queste le parole del numero 1 del Coni a margine del convegno ‘Giocare in casa. I luoghi dello sport in una città che cambia’, organizzato dal Foglio a Milano.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE