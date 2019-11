Basket femminile, qualificazioni Euro 2021 – Primo successo per l’Italia: Zandalasini abbatte la Danimarca

L’Italia supera la Danimarca nella seconda sfida del Girone D valevole per le qualificazioni agli Europei 2020: Cecilia Zandalasini best scorer fra le azzurre

Dopo il ko interno con la Repubblica Ceca, la Nazionale Femminile è tornata al successo nel secondo impegno degli EuroBasket Women 2021 Qualifiers. Le Azzurre hanno battuto la Danimarca 82-72 a Gentofte, sobborgo di Copenaghen, al termine di una partita molto equilibrata e decisa nel finale dai canestri di Zandalasini e Sottana.

La miglior marcatrice Azzurra è stata Cecilia Zandalasini con 22 punti, 21 per Giorgia Sottana e 13 per Olbis Andrè Futo. L’altra sfida del girone D tra Repubblica Ceca e Romania si gioca alle 18.00.

L’appuntamento per i successivi impegni dell’EuroBasket Women 2021 Qualifiers è fissato a novembre 2020 dal momento che la finestra di Febbraio 2020 non verrà giocata perché concomitante col torneo Pre-olimpico.

A Gentofte è stata la prima volta in Azzurro per Samantha Ostarello, a pochi giorni dall’esordio con la Senior di Sara Madera. Alla partita ha assistito l’Ambasciatore italiano in Danimarca Luigi Ferrari, che a fine partita si è complimentato con le Azzurre.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE