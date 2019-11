Basket – Alessandro Gentile attacca l’Estudiantes di Madrid: “comprano giocatori nuovi ma non hanno ancora pagato i vecchi”

Alessandro Gentile attacca l’Estudiantes di Madrid: il giocatore di Trento rivela come la sua ex squadra non abbia ancora pagato il suo stipendio

Il profilo Instagram ACB ha annunciato l’ingaggio di Toney Douglas da parte dell’Estudiantes di Madrid. Fra i commenti al post ne è presente anche uno alquanto polemico di Alessandro Gentile, ex giocatore del club spagnolo che ha denunciato il mancato pagamento del suo stipendo: “come è possibile che un team firmi così tanti nuovi giocatori senza aver pagato quelli degli anni precedenti?“. Gentile ha poi precisato che il suo commento riguarda solo la società e non i tifosi, con i quali sembra essersi lasciato in maniera positiva.

