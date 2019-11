Barcellona – Duro sfogo di Rakitic: “voglio continuare a divertirmi! Mi è stata tolta la palla”

Rakitic non nasconde tutto il suo dispiacere per le scelte tecniche di Valverde: il duro sfogo del croato del Barcellona

Situazione complicata in casa Barcellona: il tecnico Valverde non sta prendendo molto in considerazione Ivan Rakitic, dandogli pochissimo spazio. Il calciatore croato sta dunque affrontando un momento complicato e durante Universo Valdano, programma di Movistar, non ha nascosto tutto il suo dispiacere, con un duro sfogo: “rispetto le decisioni dell’allenatore, di qualunque club. Io in questi cinque anni ho dato molto al Barcellona e voglio continuare a divertirmi: ho 31 anni, non 38. Io mi sento al meglio. Mia figlia quando le tolgono un giocattolo si sente triste. Io adesso mi sento allo stesso modo: la palla mi è stata tolta, sono triste”.

