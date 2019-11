ATP Parigi-Bercy – Rafa Nadal si ritira per infortunio: Shapovalov in finale

Rafa Nadal costretto al ritiro dal Masters 1000 di Parigi-Bercy per infortunio: Denis Shapovalov affronterà Novak Djokovic in finale

Chi si aspettava la finale di Parigi-Bercy fra Novak Djokovic e Rafa Nadal è rimasto estremamente deluso. Djokovic ha superato Dimitrov staccando il pass per la finale, ma Rafa Nadal non potrà raggiungerlo. Il campione maiorchino ha annunciato il suo ritiro a causa di un infortunio che gli ha impedito di scendere in campo nella seconda semifinale del Masters 1000 parigino contro Denis Shapovalov: il canadese avanza dunque all’ultimo atto del torneo. Secondo le ultime indiscrezioni Nadal avrebbe accusato un fastidio agli addominali durante l’allenamento pre-match che lo avrebbe portato a non rischiare di aggravare le sue condizioni.

