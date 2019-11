ATP Parigi-Bercy – Novak Djokovic in semifinale: Tsitsipas liquidato in meno di un’ora

Novak Djokovic accede alla semifinale di Parigi-Bercy: il tennista serbo supera in due semplici set Stefanos Tsitsipas

A Novak Djokovic servono appena 59 minuti per accedere alla semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista serbo, attuale numero 1 del ranking mondiale maschile, si è sbarazzato con estrema semplicità di Stefanos Tsitsipas (numero 7 ATP) in due set vinti con il punteggio di 6-1 / 6-2-. In semifinale Novak Djokovic affronterà Grigor Dimitrov che ha battuto il cileno Christian Garin nel proprio quarto di finale.

