ATP Next Gen Finals 2019 – De Minaur è il primo finalista: Tiafoe sconfitto in 4 set

Alex De Minaur è il primo finalista delle ATP Next Gen Finals 2019: il tennista australiano supera in 4 set Frances Tiafoe

La prima semifinale delle ATP Next Gen Finals 2019 ha dato il suo verdetto: a giocarsi la vittoria finale sarà Alex De Minaur (18 ATP). Il giovane cestista australiano ha avuto la meglio sull’americano Frances Tiafoe (numero 47 ATP) dopo 1 ora e 16 minuti di gioco. Avanti 4-2 / 4-1 nei primi due set, De Minaur ha subito un netto 0-4 nel terzo set, fallendo la prima chance di chiudere l’incontro. È servito il quarto set all’australiano per chiudere la gara e staccare il pass per la finale con un netto 4-2. De Minaur sarà l’eventuale avversario di Jannik Sinner se l’azzurro riuscirà a battere Kecmanovic nella seconda semifinale.

