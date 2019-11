ATP Finals – Zverev batte Medvedev e vola in semifinale: Nadal eliminato a Londra

Zverev in semifinale: Medvedev piegato in due set, Nadal eliminato a Londra

E’ Zverev l’ultimo semifinalista delle ATP Finals. Il tennista tedesco ha mandato oggi al tappeto il rivale russo Medvedev in due set, col punteggio di 6-4, 7-6, dopo un’ora e 20 minuti di gioco. Zverev vola dunque al secondo posto del Gruppo Agassi, alle spalle solo di Tsitsipas e si assicura l’accesso in semifinale. Niente da fare dunque per Nadal, che sperava nella vittoria di Medvedev per poter accedere alla seconda fase del torneo.

