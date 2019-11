ATP Finals – Thiem non stecca! Zverev ko in due set: l’austriaco è in finale

Dominic Thiem supera Alexander Zverev in due set: il tennista austriaco affronterà Tsitsipas nella finale delle ATP Finals

Bastano 95 minuti a Dominic Thiem per staccare il pass che lo proietta di diritto alla finale delle ATP Finals. Il tennista austriaco, numero 5 al mondo, ha avuto la meglio su Alexander Zverev, numero 7 del ranking mondiale maschile, imponendosi in due set vinti con il punteggio di 7-5 / 6-3. In finale Thiem affronterà Stefanos Tsitsipas che nell’altra semifinale ha eliminato Roger Federer.

