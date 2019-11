ATP Finals – Thiem mostruoso! Djokovic ko in rimonta, l’austriaco in vetta al gruppo Borg

Thiem stratosferico contro Djokovic: dopo Federer piegato anche il tennista serbo in rimonta

Alle ATP Finals lo spettacolo è assicurato! Questa sera ad intrattenere gli appassionati del tennis ci hanno pensato Djokovic e Thiem, in una sfida mozzafiato. Dopo un primo set equilibrato, il tennista serbo è riuscito a portarsi in vantaggio, ma nel secondo set ha dovuto fare i conti con un giovane Thiem affamatissimo. L’austriaco ha infatti presto pareggiato i conti, costringendo il suo rivale a giocarsi la vittoria al terzo set.

Un finale mozzafiato che ha premiato Thiem, che porta a casa un’importantissima vittoria, volando al primo posto nella classifica del gruppo Borg, volando dunque in semifinale. Il match è terminato col punteggio di 7-6, 3-6, 6-7, dopo due ore 50 minuti di gioco. Djokovic dovrà vedersela ora con Federer per un posto in semifinale.

