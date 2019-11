ATP Finals – Svanita anche l’ultima speranza: Berrettini è ufficialmente fuori dai giochi

Matteo Berrettini ufficialmente fuori dalle ATP Finals: l’azzurro eliminato dal prestigioso torneo

Matteo Berrettini aveva una sola chance di poter accedere alle semifinali delle ATP Finals: nonostante i due ko consecutivi contro Djokovic e Federer, l’azzurro numero 8 al mondo, poteva sperare in una combo perfetta per volare alla seconda fase del prestigioso torneo.

Berrettini, per accedere in semifinale, doveva sperare in una sconfitta di Thiem per mano di Djokovic, col punteggio secco di 2-0, per poi mettercela tutta per conquistare la vittoria, sempre per 2-0, nell’incontro col tennista austriaco. Il sogno di Berrettini però si è infranto già oggi stesso: la sfida tra Djokovic e Thiem, ancora in corso, è arrivata al terzo set, dopo una rimonta dell’austriaco sul rivale serbo. Thiem, in attesa di scoprire come finirà il match, si è dunque messo in tasca un set, e Berrettini adesso nulla può per staccare il pass per le semifinali.

