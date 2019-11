ATP Finals – Rusedski stronca Roger Federer: “non si qualificherà per le semifinali”

Greg Rusedski non dà grosse chance a Roger Federer: la qualificazione alla semifinale delle ATP Finals è in bilico per lo svizzero

Il ko all’esordio contro Dominic Thiem ha complicato il cammino di Roger Federer nelle ATP Finals. Il tennista svizzero deve battere Matteo Berrettini nella seconda gara per restare in corsa, per poi ripetersi contro Djokovic o sperare in delle particolari situazioni di classifica avulsa per sperare di passare il girone. Ai microfoni di Amazon Prime, Greg Rusedski ha affermato chiaramente di concedere poche chance al 20 volte campione Slam: “se perde con Berrettini, è sicuramente fuori dal torneo. Djokovic vs Thiem sarà un match importante, ma ripeto che secondo me Federer non si qualificherà per le semifinali”.

