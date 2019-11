ATP Finals – Tsitsipas di prepotenza su Medvedev: il greco trionfa in due set all’esordio

Tsitipas manda al tappeto Medvedev all’esordio alle ATP Finals: il greco supera il russo in due set

Esordio col botto per Stefanos Tsitsipas alle ATP Finals: il tennista greco, numero 6 al mondo, ha battuto il suo rivale russo Medvedev, numero 4 del ranking ATP in due set. Tsitsipas, che contro Medvedev non era mai riuscito a trionfare, ha mantenuto alta la concentrazione in questa prima sfida del prestigioso torneo dove si sfidano in campo i migliori della stagione, portando a casa un’importante vittoria. Il match è terminato col punteggio di 6-7, 4-6, dopo un’ora e 42 minuti di gioco. Tsitsipas è dunque ora in vetta alla classifica del gruppo Agassi, in attesa della sfida tra Nadal e Zverev che decreterà anche il suo prossimo sfidante.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE