ATP Finals – Berrettini al settimo cielo: “sempre match combattuti con Thiem, bello chiudere con una vittoria”

Il tennista italiano ha parlato subito dopo la vittoria ottenuta contro Thiem, che gli ha permesso di diventare il primo italiano a vincere alle ATP Finals

Vittoria e record per Matteo Berrettini, il tennista azzurro infatti stende Thiem alla O2 Arena di Londra e diventa il primo italiano a vincere un match alle ATP Finals.

Un primato davvero esaltante per il numero 8 del ranking, che ha commentato così a caldo la sua prestazione: “sono molto fiero per il mio team, la mia famiglia e i miei amici. E’ una stagione incredibile, spero di tornare il prossimo anno. Senza questi ragazzi non sarebbe stato possibile. Sono felice di chiudere con una vittoria. Con Thiem ho giocato sempre partite molto combattute. Sono stato bravo a tenere mentalmente nel primo set, sono molto contento della mia prestazione nonostante non sia al 100% fisicamente. Ho vissuto diversi momenti difficili in questa stagione, sono stato insopportabile nei giorni brutti ma il mio team è stato incredibile. Ora mi devo riposare in vista del prossimo grande evento e poi ci saranno le vacanze“.

