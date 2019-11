ATP Finals – Esordio amaro per Rafa Nadal, lo spagnolo si arrende in due set ad un super Zverev

Un Nadal non al meglio della sua condizione fisica cede in due set a Zverev, che comincia dunque con una vittoria le ATP Finals

Rafa Nadal comincia come peggio non potrebbe le ATP Finals, iniziate nella giornata di ieri a Londra sul cemento della O2 Arena. Il numero 1 del mondo non riesce ad avere la meglio su Alexander Zverev, abile ad imporsi in due set con il risultato di 6-2, 6-4 dopo un’ora e venticinque minuti di gioco.

Mai in partita il mancino di Manacor, apparso non al meglio dopo l’infortunio che lo ha condizionato nelle ultime settimane. Un ko che mette a rischio il passaggio del turno per Nadal, impegnato adesso mercoledì in un match da dentro o fuori con Medvedev.

