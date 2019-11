ATP Finals – Nadal stende Tsitsipas e spera nella semifinale, lo spagnolo attende un regalo da Medvedev

Lo spagnolo vince il confronto con il greco ma non è certo della semifinale, servirà una vittoria di Medvedev su Zverev per qualificarsi

Rafael Nadal vince in rimonta contro Stefanos Tsitsipas il terzo incontro alle ATP Finals 2019, in corso di svolgimento sul veloce indoor della O2 Arena di Londra.

Lo spagnolo, già certo di finire la stagione al numero uno del mondo, riesce a ribaltare il risultato con il greco, imponendosi con il risultato di 6-7(4), 6-4, 7-5 dopo due ore e 53 minuti di gioco. Il successo ottenuto contro il numero 6 del ranking però non garantisce a Nadal l’accesso alle semifinali, ma lo spagnolo dovrà fare il tifo questa sera per Daniil Medvedev, impegnato contro Alexander Zverev. Basterà una vittoria del russo con qualsiasi punteggio a Nadal per accedere al penultimo atto delle ATP Finals 2019.

