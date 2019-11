ATP Finals – Nadal furioso, la domanda sulla moglie non piace al maiorchino: “sei serio o è uno scherzo?” [VIDEO]

Nadal non nasconde il suo disappunto in conferenza stampa dopo la sfida contro Zverev: la domanda sulla moglie fa infuriare il maiorchino

Esordio amaro per Rafa Nadal alle ATP Finals: il tennista maiorchino ha ceduto a Zverev nel primo match del prestigioso torneo dove si sfidano i migliori tennisti della stagione. Al termine del match Nadal ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, ma una in particolar modo lo ha infastidito, tanto da non poter nascondere il tuo disappunto.

“Ti sei appena sposato con Xisca, come capita un po’ a tutti ciò porta a distrarsi prima, durante e dopo il matrimonio. Credi che la tua vita da tennista sia stata in qualche modo un po’ diversa nelle ultime settimane?”, ha domandato il giornalista a Nadal.

“Onestamente, mi stai chiedendo questo? E’ una domanda seria o è uno scherzo? E’ seria? ok! Sono molto sorpreso, una grande sorpresa per me. Dopo essere stato con la stessa ragazza per 15 anni ho una vita normale e stabile non importa se metti un anello al dito o no, almeno per me. Io sono un ragazzo normale. per te è stato così, da quanto sei sposato?”, ha risposto il maiorchino.

“30 anni quest’anno”, ha risposto il giornalista. “E prima? Forse non eri molto sicuro di farlo. Ecco perché me lo chiedi. Passiamo alle domande in spagnolo perchè queste sono cazzate. Grazie”, ha concluso Nadal.



The better one. He was actually mad for a tiny bit there ubi well done 🤦🏻‍♀️ glad it ended up in laughter (at ubis expense) pic.twitter.com/GXMqc1WshO — monse 💜🇪🇸 19 (@conceptsbattle) November 12, 2019

