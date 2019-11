ATP Finals Londra – Berrettini non è più padrone del proprio destino, l’azzurro si qualifica se…

Dopo la sconfitta incassata al secondo turno nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’azzurro non è più padrone del proprio destino: tutto dipende da… Monfils

Matteo Berrettini continua a sognare la qualificazione alle ATP Finals di Londra, ma il suo destino non dipende più dalla propria racchetta. Dopo l’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’azzurro deve sperare nella sconfitta di Gael Monfils nel match contro Shapovalov, che mette in palio la semifinale del torneo francese.

Nella Race to London manca da assegnare solo un pass, visto che sono già sicuri di partecipare Nadal, Djokovic, Federer, Medvedev, Thiem, Tsitsipas e Zverev. Berrettini e l’Italia sperano, visto che solo in due occasioni un tennista italiano ha partecipato alle ATP Finals: Panatta nel 1975 e Barazzutti nel 1977.

Berrettini si qualifica alle ATP Finals se…

Monfils non centra la semifinale a Parigi-Bercy

C’è solo una possibilità che Matteo Berrettini si qualifichi per le ATP Finals, ovvero che Gael Monfils perda nei quarti di finale di Parigi-Bercy contro Denis Shapovalov. Nel caso in cui il francese dovesse vincere contro il Next Gen staccherà il pass per Londra, in caso contrario sarà l’azzurro a salire sull’aereo per la Gran Bretagna.

