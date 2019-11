ATP Finals – Infortunio Nadal, svelato l’esito della risonanza: il maiorchino proverà a giocare!

Rafa Nadal stringe i denti e nonostante uno stiramento addominale proverà a giocare le ATP Finals

Nel pomeriggio di oggi verranno sorteggiati i gironi delle ATP Finals, ma sul torneo di fine anno pendeva un dubbio importante: Rafa Nadal giocherà o meno? Dopo essersi ritirato dalla semifinale di Parigi-Bercy, torneo che lo ha riportato in vetta al ranking maschile, Nadal era in forte dubbio per le Finals ATP. L’infortunio all’addome rischiava di tenerlo fuori dal torneo dei Maestri e nella giornata odierna era previsto l’esito della risonanza magnetica. Nadal ha sofferto uno stiramento alla zona addominale destra, ma proverà a stringere i denti e a giocare ugualmente a Londra. Il maiorchino volerà in Inghilterra per allenarsi, inizierà a forzare fra giovedì e venerdì e proverà ad essere pronto a giocare domenica o lunedì.

