ATP Finals – Esordio amaro per Roger Federer, lo svizzero si arrende in due set a Dominic Thiem

Lo svizzero non riesce ad avere la meglio sull’avversario austriaco, che si impone con un doppio 7-5

Roger Federer stecca la prima alle ATP Finals, scattate oggi sul campo veloce indoor della ‘O2 Arena‘ di Londra. Il tennista svizzero non riesce ad avere la meglio su Dominic Thiem, che si impone con il risultato di 7-5, 7-5 in un’ora e quarantadue minuti di gioco.

Niente da fare per King Roger al cospetto del numero cinque del ranking ATP, che raggiunge dunque Novak Djokovic in testa al gruppo ‘Borg‘, uscito vincitore nel pomeriggio dal match con Berrettini, steso in due set. Domani in scena le prime sfide del “gruppo Agassi”, ovvero Medvedev-Tsitsipas e Nadal-Zverev.

