ATP Finals – Non è ancora finita per Berrettini, ecco le combinazioni che gli regalerebbero la semifinale

Nonostante la sconfitta con Djokovic e Federer, il tennista azzurro ha ancora una piccola possibilità di qualificarsi alle semifinali delle ATP Finals

Due partite e due sconfitte per Matteo Berrettini alla prima partecipazione alle ATP Finals, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra.

Dopo aver ceduto a Djokovic all’esordio, l’azzurro non ha avuto scampo nemmeno contro Federer, riuscito ad imporsi in due set al termine di una partita combattuta. Le porte per la semifinale però non sono del tutto sbarrate, infatti qualche piccola speranza resta eccome. Nonostante il passivo di 0-4 nei set e di 12-25 nei games, il numero uno italiano deve sperare che Djokovic vinca sia oggi contro Thiem che nel prossimo turno contro Federer in entrambi i casi 2-0. A quel punto, Berrettini dovrà battere nettamente l’austriaco nella gara di giovedì. Giungendo a pari merito con i suoi avversari, si procederebbe al conteggio dei set e poi dei games.

Berrettini si qualifica alle semifinali delle ATP Finals se…

Djokovic batte Thiem e Federer 2-0 e Berrettini batte Thiem 2-0 senza perdere troppi games;

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE