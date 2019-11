ATP Cup, la lista dei “convocati”: Federer e la Svizzera out, l’Italia con Fognini-Berrettini

ATP Cup, Nadal mette nel mirino un altro successo dopo quello appena conquistato con la Spagna in Coppa Davis

La stagione 2019 è andata in archivio con la Coppa Davis vinta dalla Spagna, ma già si pensa alla nuova annata che inizierà con l’ATP Cup. Si tratta di una competizione per Nazioni che a parer di molti è troppo simile alla Davis, le polemiche in questi ultimi mesi non sono di certo mancate, ma tant’è, tra un mese circa in Australia la competizione si giocherà e non sarà certo snobbata dai big del seeding. Sembra infatti che tra i top 30 ben 24 prenderanno parte alla competizione, anche se l’ufficialità assoluta della presenza di alcuni tennisti si avrà solo a ridosso della competizione. Pronti a scendere in campo Nadal e Djokovic, ma non Federer, con la Svizzera che non prenderà parte alla competizione. Per quanto concerne l’Italia ci saranno Berrettini e Fognini a difendere i nostri colori. Di seguito tutte le coppie “convocate” per la competizione.

Di seguito le coppie per ogni nazione, le città e i gironi dell’ATP Cup: Brisbane Gruppo A Serbia – Djokovic e Lajovic Francia – Monfils e Paire Sud Africa – Anderson e Harris Chile – Garin e Jarry Gruppo F Germania – A. Zverev e Struff Grecia – Tsitsipas e Pervolarikis Canada – Auger-Aliassime e Raonic Australia – Kyrgios e De Minaur Perth Gruppo B Spagna – Nadal e Bautista Agut Giappone – Nishikori e Nishioka Georgia – Basilashvili e Metreveli Uruguay – P. Cuevas e M. Cuevas Gruppo D Russia – Medvedev e Khachanov Italia – Fognini e Berrettini USA – Isner e Fritz Norvegia – Ruud e Durasovic Sydney Gruppo C Bulgaria – Dimitrov e Kuzmanov Belgio – Goffin e Darcis Gran Bretagna – A. Murray e Edmund Moldavia – Albot e Cozbinov Gruppo E Austria – Thiem e Novak Croazia – Coric e Cilic Argentina – Schwartzman e Pella Polonia – Hurkacz e Majchrzak

