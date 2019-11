Tennis, Marin Cilic è pronto a tornare: prima l’ATP Cup, poi gli Australian Open

Marin Cilic si unirà alla sua Nazionale in vista dell’ATP Cup che si giocherà in Australia ad inizio 2020, dopodichè sarà la volta degli Australian Open

Marin Cilic, dopo aver saltato il finale di stagione 2019, si appresta a tornare in campo ad inizio 2020. A rivelarlo è stato lo stesso tennista croato, il quale si è detto pronto a rispondere alla chiamata della sua Nazionale in vista della prossima ATP Cup che si giocherà in Australia. Cilic attraverso il proprio account Twitter ha invitato i croati presenti in territorio australiano a supportare la Nazionale nella corsa al titolo. Al suo fianco ci sarà Borna Coric, una coppia senz’altro temibile che nel primo torneo della stagione venderà di certo cara la pelle. Dunque Cilic è pronto a tornare, dapprima nell’ATP Cup, poi probabilmente anche agli Australian Open.

