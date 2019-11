Atletico Madrid, brutte notizie per Diego Costa: l’attaccante costretto a finire sotto i ferri

L’attaccante dei ‘colchoneros’ dovrà operarsi per un’ernia al disco cervicale, che dovrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco per due mesi

L’Atletico Madrid perde Diego Costa, l’attaccante ispano-brasiliano infatti deve fare i conti con un’ernia al disco cervicale, che dovrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco per almeno due mesi. A renderlo noto è lo stesso club madrileno con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, nel quale si specifica come il giocatore si sottoporrà a ulteriori esami con degli specialisti in neurochirurgia per valutare il trattamento da seguire e gli esatti tempi di recupero.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE