Atletica, Sara Dossena si impone nella ‘Mezza Maratona di Milano’: assolo di Faniel tra gli uomini

Per la 35enne del Laguna Running era il ritorno alle gare dopo il ritiro ai Mondiali di Doha nella maratona iridata

Buon rientro per Sara Dossena. Sulle strade di Milano, nella terza edizione della Ganten Milano21 Half Marathon, l’azzurra termina i 21,097 km con il tempo di 1h11:40, vincendo la gara femminile con partenza e arrivo nel quartiere di CityLife. Per la 35enne del Laguna Running era il ritorno alle gare dopo il ritiro ai Mondiali di Doha nella maratona iridata: “Ho avuto buone sensazioni e ho corso in progressione – le parole dell’azzurra, terza italiana di sempre sui 42,195 km – oggi non avevo alcun tipo di obiettivo, non cercavo il tempo. Ma aver corso sotto l’ora e dodici, nonostante la pioggia, mi fa dire che sia stata una buona giornata”. Al maschile, successo per lo svizzero Christian Kreienbuhl in 1h07:29.

10 KM: FANIEL+BERTONI – Non solo “mezza” sulle strade di Milano, ma anche 10 km. Tra gli uomini l’assolo è di Eyob Faniel che si presenta in solitaria al traguardo con il tempo di 29:21. L’azzurro delle Fiamme Oro, quindicesimo in maratona ai Mondiali di Doha, precede l’australiano Matt Fox (30:41) e il tedesco Stefan Hendtke (31:03): “È stato un buon test prima di partire giovedì per lo stage di un mese in altura ad Asmara, in Eritrea – le parole di Faniel – quello di oggi era un percorso molto veloce che in futuro mi piacerebbe preparare al meglio per centrare un buon tempo”. Al femminile, rientro vincente per Francesca Bertoni (Aeronautica) che torna dopo un’assenza dalle gare di circa sei mesi a causa di una micro frattura al secondo metatarso del piede sinistro. La modenese di Pavullo nel Frignano si migliora sulla distanza con il primato personale di 35:02 e stacca Federica Del Buono (Carabinieri), autrice di un’altra incoraggiante prestazione con 35:10 che conferma i passi in avanti sulla strada del ritorno. Terzo posto, sulle vie di casa, per Sara Galimberti (Bracco Atletica) con 36:14.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE