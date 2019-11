Atletica – Ganten Milano21 Half Marathon: rientra Sara Dossena

Atletica: rientra Sara Dossena! L’azzurra alla Ganten Milano 21 Half Marathon

Cast azzurro domenica 24 novembre alla terza edizione della Ganten Milano21 Half Marathon. Nella “mezza” autunnale del capoluogo lombardo, è annunciata al via Sara Dossena per il suo ritorno in gara, due mesi dopo essersi fermata nella maratona ai Mondiali di Doha. La portacolori del Laguna Running, che intanto ha recuperato dall’infortunio al piede, affronterà un test di rientro sui 21,097 chilometri. In questa stagione la lombarda, 35 anni compiuti ieri, è diventata la terza italiana di sempre in maratona grazie all’exploit realizzato nel mese di marzo a Nagoya, in Giappone, con 2h24:00.

FANIEL E DEL BUONO – Si preannuncia interessante la prova sui 10 chilometri. Al maschile atteso un altro maratoneta azzurro come Eyob Faniel, quindicesimo alla rassegna iridata. Nel frattempo il veneto delle Fiamme Oro domenica scorsa a Salsomaggiore Terme (Parma) ha preso parte alla Salso-Vigoleno, con la seconda parte in salita, per chiudere i 15 km in 54:47. Tra le donne, seconda gara stagionale di Federica Del Buono. La non ancora 25enne mezzofondista dei Carabinieri, medaglia di bronzo nei 1500 agli Europei indoor del 2015, due settimane fa è tornata in azione sulle strade di casa nella 10 km da Thiene a Villaverla (Vicenza) completata in 35:02, a più di tre anni dall’ultima uscita agonistica.

