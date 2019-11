Atalanta – Gasperini esilarante in conferenza stampa, da CR7 al sesso prima delle partite: “forse dovrei chiedere consigli ai giocatori”

Gasperini fa sorridere tutti in conferenza stampa: le parole dell’allenatore dell’Atalanta alla vigilia della sfida con la Juventus

Dopo la pausa si torna finalmente in campo: si comincia domani con l’anticipo delle 15.00 tra Atalanta e Juventus e, in vista del match, proprio oggi hanno parlato gli allenatori delle rispettive squadre per svelare le condizioni delle squadre e non solo.

Maurizio Sarri ha messo in dubbio la convocazione di Cristiano Ronaldo e Gasperini ha subito preso la palla al balzo per una divertente battuta: “Juve più pericolosa con Higuain e Dybala che con il Ronaldo di adesso? Magari ce lo prestano a noi. Lì dove cadi cadi bene, vediamo domani. Sarà una partita molto difficile, vogliamo far bella figura ed è importante la classifica. Le ultime partite le abbiamo giocate spesso in inferiorità numerica e abbiamo perso qualche punto“.

“L’Atalanta è da qualche anno nelle prime posizioni e questo è un dato di fatto, ma rispetto a Juventus, Napoli o Inter che lottano per lo Scudetto il divario non si è ridotto, anzi è sempre più ampio di anno in anno. I numeri qualcosa significano, nel nostro caso è qualcosa che si ripete già dall’anno scorso. Abbiamo una certa predisposizione a fare dei gol, anche con le gradi. La Juve è sempre la miglior difesa e fra i migliori attacchi, non a caso vincono lo Scudetto“, ha aggiunto il tecnico nerazzurro.

“Vogliamo fare una bella partita, ma c’è un po’ troppa fiducia e dobbiamo stare attenti: la Juve è una squadra forte, dobbiamo esprimerci al meglio e non vorrei ci fosse troppo entusiasmo. Come contro il City, dovremo andare oltre i nostri valori per fare risultato. La Juve è ancora più forte dello scorso anno, ha messo dentro altri grandi giocatori compreso il ritorno di Higuain. Noi rispetto al resto del campionato abbiamo fatto dei passi avanti, questo sì“, ha continuato prima di un’ultima battuta legata alle affermazioni di Antonio Conte riguardo il sesso prima delle partite: “Conte dà consigli sul sesso ai giocatori? Forse sono loro che avrebbero suggerimenti da dare a me. Devo provare a chiedergli“.

