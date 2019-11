Aston Martin DBX – Svelati i dettagli degli interni ed il prezzo [FOTO]

Gli interni dell’Aston Martin DBX, presentati per la prima volta, rivelano ampi spazi e una serie di lussuosi material. Prezzo confermato: £158,000* nel Regno Unito, €193,500 in Germania, JPY 22.995.000 in Giappone e $900 negli USA. Il primo SUV del marchio sarà presentato a Pechino, Cina, mercoledì 20 novembre

Con la presentazione globale del primo SUV della società prevista per mercoledì 20 novembre a Pechino, Cina, il marchio inglese di lusso ha svelato oggi la prima immagine del raffinato abitacolo della Aston Martin DBX e confermato il Prezzo al Pubblico Consigliato del modello: £158.500* nel Regno Unito, €193.500 in Germania, JPY 22.995.000 in Giappone e $189.900 negli USA.

La DBX, un compendio tra i risultati di un’ampia indagine sui consumatori e l’esperienza di Aston Martin nella realizzazione a mano degli interni, è stata progettata per donare al proprietario la sensazione di sentirsi a casa nel momento stesso in cui si accomoda nello spazioso abitacolo. Associando materiali di prestigio a principi ergonomici attentamente studiati, la DBX è stata pensata per soddisfare la gamma estremamente ampia di esigenze dal 99° percentile maschile al 5° percentile femminile.

La scelta di utilizzare un telaio realizzato su misura ha permesso al team di progettazione di Aston Martin – guidato da Marek Reichman, Vicepresidente Esecutivo e Direttore Creativo – di personalizzare lo spazio interno in base alle particolari esigenze dei clienti della DBX. La distanza tra le ruote ha permesso di ottimizzare lo spazio dell’abitacolo mantenendo l’elegante linea ribassata del tetto.

Sono occorsi sei mesi solo per definire la posizione del conducente all’interno della vettura, garantendo una mobilità sufficiente del sedile e del blocco dello sterzo per consentire una visibilità ottimale di tutti i comandi e gli schermi e attraverso i finestrini. In particolare, la posizione della seduta assicura una chiara visione del cofano per una maggiore tranquillità in caso di stretta vicinanza ad altre vetture.

Un’ottima visibilità è fondamentale per trasmettere sicurezza alla guida di un SUV, e la DBX soddisfa questa esigenza con la forte sensazione della seduta all’interno dell’auto, con un maggiore senso di sicurezza e la guida sportiva caratteristica di Aston Martin. La DBX offre un abitacolo nel quale il conducente si sente subito tranquillo e rilassato, ma con l’impegno di una performance dinamica per soddisfare anche i conducenti più esigenti.

Il conducente è stato posto al centro della filosofia degli interni della DBX, ma sono stati attentamente studiati anche i dettagli fondamentali di tutta la vettura per assicurare una buona prestazione in merito a tutti gli elementi presenti nel brief iniziale del team di progettazione.

Il cruscotto della DBX accentua la sensazione di spazio e di lusso. Ogni pulsante e ogni quadrante è stato posizionato con cura in seguito ad ampie prove condotte da consulenti esterni, incluso il Female Advisory Board del marchio, e numerosi incontri con clienti con disponibilità economiche elevate e varie caratteristiche demografiche, realizzando così un abitacolo che trasmette un’immediata sensazione di familiarità. I nuovi schermi TFT sono integrati senza interruzioni in questo ampio cruscotto cosicché, malgrado la dimensione imponente, la tecnologia non interrompe l’elegante flusso del design interno. Anche i vani all’interno dell’abitacolo, indispensabili in un SUV, sono a volte difficili da incorporare in maniera armoniosa, ma i designer di Aston Martin sono riusciti a realizzare per la DBX un elemento molto particolare, una console centrale a ponte che crea un’elegante estetica fluttuante con vani sottostanti per gli oggetti più grandi, come borse o bottiglie da 1,5 litri. Questa caratteristica permette di tenere gli oggetti di valore a portata di mano senza occupare il sedile del passeggero e lontani dallo sporco sui tappetini dell’auto.

I sedili posteriori sono stati al centro del processo di design. Il team di progettazione voleva assicurare una sensazione di coinvolgimento ai passeggeri posteriori, ma senza che questi dovessero sporgersi verso il davanti della vettura, cosa che talvolta succede quando i sedili sono disposti “a stadio”. Sono state attentamente considerate anche le esigenze dei più piccoli attraverso un’iniziativa del tutto nuova per Aston Martin: alcuni bambini sono stati infatti invitati a condividere la loro esperienza di entrata, uscita e seduta nell’auto utilizzando un modello di valutazione ergonomico presso l’ufficio design della società.

Queste attività di ricerca e sviluppo hanno prodotto ampi spazi per le gambe davanti e dietro e una fantastica sensazione di ariosità grazie al tetto panoramico che copre l’intera lunghezza dell’auto e ampi finestrini laterali. Le metodologie di realizzazione e le soluzioni tecniche delle auto sportive hanno dato luogo a importanti vantaggi per la DBX. Quanto appreso grazie alla grande esperienza maturata nella realizzazione d’interni di auto sportive efficienti in termini di spazio ha permesso di offrire più spazio per le ginocchia e i piedi dei passeggeri posteriori di quanto non ve ne sia normalmente nei SUV concorrenti. Ovunque ci si sieda nella DBX, si prova una sensazione di spazio e leggerezza con un’ampia visione del mondo circostante.

Il modello sarà presentato mercoledì 20 novembre e a partire da questa data saranno aperte le prenotazioni.

*inclusa l’assistenza per 3 anni.

