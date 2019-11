Assou-Ekotto, da calciatore a pornostar! Un ex collaboratore del Tottenham svela: “mi disse che per il suo primo film…”

Assou-Ekotto e il desiderio di diventare una star del porno: il retroscena contenuto nella biografia di un ex collaboratore del Tottenham

Terminata la carriera sul campo, diversi calciatori provano a riciclarsi in altre professioni: c’è chi diventa allenatore, chi opinionista, chi si dedica al mondo degli affari e chi a quello del… porno! Benoit Assou-Ekotto, ex difensore camerunese del Tottenham, non ha mai nascosto la volontà di diventare una stella del cinema hard. Lo rivela in un retroscena, all’interno della sua autobiografia ‘Up Front’, l’ex collaboratore degli Spurs Clive Allen: “un giorno chiesi a Benoit cosa volesse fare una volta smesso di fare il calciatore. Mi rispose: ‘penso che diventerò una pornostar‘. Era calmo e serio, me lo disse come se nulla fosse, non sapevo come replicare. Ci ho scherzato su: ‘Benoit, quando farai il tuo primo film voglio un biglietto per la premiere!‘. Non pensò che fossi ironico, disse che non ci sarebbero stati problemi“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE