Moto3 – Incidente Foggia, Dennis trasportato in ospedale: gli aggiornamenti sulle condizioni dell’italiano

La gara di Moto3 del Gp di Valencia è iniziata con uno spaventoso incidente che ha messo ko Dennis Foggia: il giovane pilota dello Sky Racing Team è rimasto coinvolto in un brutto schianto che ha costretto ad interrompere la gara e all’intervento delle ambulanze.

Foggia è risultato presto cosciente e ha mosso le gambe, quindi l’allarme è ben presto rientrato, ma è stato trasportato subito al centro medico. Successivamente i dottori hanno deciso di trasportarlo in ospedale a Valencia per degli accertamenti.

“Ha perso non so quanto coscienza, adesso capisce tutto, non si ricorda di niente della caduta, per questo i dottori hanno deciso di portarlo in ospedale, sembra non abbia niente di rotto, solo che non si ricorda di niente, mi ha solo detto che vuole acqua, ma adesso in questo momento non si può prendere acqua, come passa un po’ di tempo lo vedo un pelino meglio“, ha spiegato Pablo Nieto ai microfoni Sky.

